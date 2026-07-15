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Veldhoven: Dakopbouw aangevraagd voor woning Frederik Hendrikstraat
Vandaag om 10:24
In Veldhoven is een vergunning aangevraagd voor een dakopbouw op Frederik Hendrikstraat 4.
De gemeente Veldhoven heeft op 13 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een uitbreiding van de woning aan Frederik Hendrikstraat 4 door middel van een dakopbouw.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01238. De documenten zijn niet standaard openbaar, maar kunnen op verzoek worden ingezien. Bezwaar maken is pas mogelijk na een beslissing op de aanvraag.
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