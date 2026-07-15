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Vergunning verleend voor verduurzaming woning in Deurne

Vandaag om 10:24

De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het verbouwen en verduurzamen van een woning aan Kromveld 2. Het besluit is op 13 juli 2026 genomen en de vergunning is verleend.

Gevonden voor jou

De vergunning heeft betrekking op technische bouwactiviteiten. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0851.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met de gemeente Deurne.

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