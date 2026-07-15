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Walsbergse begraafplaats krijgt nieuwe afscheidsruimte
Vandaag om 10:24
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het verplaatsen van de afscheidsruimte op begraafplaats Walsberg. Het besluit is genomen op 13 juli 2026.
De vergunning maakt het mogelijk om de afscheidsruimte op de begraafplaats Walsberg in Deurne te verplaatsen. Het gaat om een bouwactiviteit die geregistreerd staat onder zaaknummer HZ-2026-1057.
De betrokken locatie bevindt zich op sectie C, nummer 4297, aan Kromveld ongenummerd. Door het besluit kan de indeling van de begraafplaats worden aangepast.
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