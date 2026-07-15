Overkapping bij entree woning aangevraagd in Deurne

De gemeente Deurne heeft op 10 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De vergunning is aangevraagd voor het bouwen van een overkapping bij de entree van een woning aan Pothuis 8.

Gevonden voor jou

De aanvraag heeft betrekking op een bouwactiviteit, ook wel een omgevingsplanactiviteit genoemd. Het project is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1081.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedures. Binnen acht weken volgt een besluit, tenzij de termijn wordt verlengd of opgeschort vanwege aanvullende gegevens die nodig zijn van de aanvrager.