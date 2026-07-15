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Verbouwing woning Zeilbergsestraat in Deurne aangevraagd
Vandaag om 10:24
De gemeente Deurne heeft op 9 juli een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een woning aan de Zeilbergsestraat 71a.
Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning met betrekking tot bouwactiviteiten. De gemeente behandelt deze volgens de standaard procedure, waarbij normaal gesproken binnen acht weken een besluit wordt genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1074. De gemeente kan de behandeling tijdelijk opschorten als er aanvullende gegevens nodig zijn van de aanvrager. Het gaat om een woning op het adres Zeilbergsestraat 71a in Deurne.
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