Deurne: aanvraag om arbeidsmigranten te huisvesten ontvangen

De gemeente Deurne heeft een aanvraag ontvangen om maximaal tien arbeidsmigranten te huisvesten aan de Julianastraat 10. Het gaat om een periode van vijf jaar.

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Op 10 juli heeft de gemeente Deurne een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De vergunning is aangevraagd voor het huisvesten van arbeidsmigranten op de locatie Julianastraat 10. Dit mag voor maximaal tien personen en een periode van vijf jaar. De aanvraag vraagt om af te wijken van de regels in het omgevingsplan.

De gemeente heeft acht weken om de aanvraag te beoordelen. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Ook kan het proces langer duren als er meer informatie nodig is van de aanvrager. De zaak is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1083.