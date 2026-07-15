Opstelplaats voor overslagkraan gepland in Nuenen

Swietelsky Rail Benelux B.V. heeft een melding gedaan om grond toe te passen bij het realiseren van een opstelplaats voor een overslagkraan in Nuenen.

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Op 9 juli heeft de gemeente Nuenen een melding ontvangen van Swietelsky Rail Benelux B.V. voor werkzaamheden aan de Schoutse Vennen. Het bedrijf wil grond gebruiken om een opstelplaats voor een overslagkraan aan te leggen. Deze activiteit valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Een melding volgens het Bal is een kennisgeving en geen vergunningsaanvraag. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken tegen de plannen. Het zaaknummer dat bij deze melding hoort is Z-2026-011701.