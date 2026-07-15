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Vergunning verleend voor dakrenovatie woning in Nuenen

Vandaag om 10:26

De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor het renoveren van het dak van een woning aan Eikelkampen 3. De vergunning is op 13 juli verzonden en treedt de dag daarna in werking.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft het renoveren van het dak van een woning in Nuenen. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het zaaknummer van de vergunning is 08203762384.

De vergunning is op 13 juli 2026 verzonden en treedt vanaf 14 juli 2026 officieel in werking. Bewoners en belanghebbenden kunnen de stukken digitaal opvragen via een e-mail aan de gemeente. Een bezwaar indienen tegen de vergunning is mogelijk binnen zes weken na de verzenddatum.

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