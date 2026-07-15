Vergunningsaanvraag voor uitbouw zijgevel in Best

De gemeente Best heeft een aanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een zijgevel aan de Dr. H. Mollerstraat.

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Op 11 juli 2026 heeft de gemeente Best een vergunningaanvraag ontvangen voor het uitbouwen van een zijgevel aan de Dr. H. Mollerstraat 12. Het gaat om een technische bouwactiviteit.

De gemeente beslist uiterlijk op 5 september of de vergunning wordt verleend. Als het nodig is, kan deze termijn met maximaal zes weken worden verlengd. Zo'n verlengingsbesluit wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de aanvraag.