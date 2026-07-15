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Melding brandveilig gebruik Eventcentre Aquabest in Best

Vandaag om 10:26

De gemeente Best heeft een melding ontvangen over het brandveilig gebruik van Eventcentre Aquabest aan de Ekkersweijer 7.

Gevonden voor jou

Op 20 maart 2026 heeft de gemeente Best een melding ontvangen over het brandveilig gebruik van Eventcentre Aquabest. Het pand aan de Ekkersweijer 7 moet voldoen aan brandveiligheidsregels, zodat het veilig gebruikt kan worden.

De melding is geregistreerd onder dossiernummer Z2026-00000526. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding.

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