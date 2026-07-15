Vergunning verleend voor Lakedance in Best

De burgemeester van Best heeft een vergunning verleend voor het evenement Lakedance 2. Het festival vindt plaats op zaterdag 8 augustus 2026 bij Ekkersweijer 3. Het besluit is genomen op 8 juli 2026.

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Het evenement Lakedance 2 zal op zaterdag 8 augustus 2026 plaatsvinden op het terrein aan Ekkersweijer 3 in Best. De burgemeester heeft hiervoor op 8 juli 2026 een vergunning afgegeven. Het dossiernummer van deze aanvraag is Z2026-00000421.

Het festival staat bekend om zijn zomerse sfeer en trekt jaarlijks veel bezoekers. Het besluit is onderdeel van de evenementenvergunning die nodig is om een groot evenement als dit te organiseren. De locatie, Ekkersweijer, biedt ruimte voor muziek, dans en festiviteiten.