Vergunningsaanvraag voor dakkapel in Best

De gemeente Best heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Hinkelbrits. De beslissing volgt uiterlijk op 3 september.

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Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Best een vergunningaanvraag ontvangen voor een bouwactiviteit aan de Hinkelbrits 18. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning.

De gemeente neemt uiterlijk op 3 september 2026 een besluit over de aanvraag. Als het nodig is, kan zij deze termijn met maximaal zes weken verlengen. Een eventuele verlenging wordt op dezelfde manier bekendgemaakt.