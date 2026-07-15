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Uitstel beslissing omgevingsvergunning Randweg in Best
Vandaag om 10:26
De gemeente Best heeft de beslissing over een vergunning voor een opbouw op een garage aan de Randweg uitgesteld. Het gaat om kantoorruimte.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de Randweg 31 in Best, voor het bouwen van een opbouw op een bestaande garage, is voorlopig met zes weken uitgesteld. Het plan betreft het toevoegen van kantoorruimte bovenop de garage.
De activiteit valt onder een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het dossiernummer van de aanvraag is Z2026-00000989. Tegen het uitstel van deze beslissing kan geen bezwaar worden ingediend.
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