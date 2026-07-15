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Vergunning aangevraagd voor woonhuis aan Hulst in Best
Vandaag om 10:26
De gemeente Best heeft op 9 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een wijziging aan de constructie van een woonhuis aan de Hulst 7.
Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Best een aanvraag ontvangen voor een technische bouwactiviteit. De aanvraag betreft een wijziging aan de constructie van een woonhuis op het adres Hulst 7, 5682HX in Best. Het dossiernummer is Z2026-00001325.
De gemeente besluit uiterlijk op 3 september 2026 of de vergunning wordt verleend. Als meer tijd nodig is, kan de beslissing maximaal zes weken worden uitgesteld. Eventuele verlenging wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de aanvraag.
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