Vergunning aangevraagd voor energienet op industrieterrein Breeven

Op industrieterrein Breeven in Best is een vergunning aangevraagd voor het verzwaren van het energienet. De gemeente Best besluit uiterlijk op 4 september of de aanvraag wordt goedgekeurd.

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De aanvraag is op 10 juli 2026 ingediend en gaat over het aanleggen van middenspanning op het industrieterrein Breeven. Dit is nodig om het energienet in Best te verzwaren.

Het gaat om werkzaamheden die vallen onder het uitvoeren van een werk of werkzaamheid. De gemeente Best heeft het dossiernummer Z2026-00001331 toegekend aan deze aanvraag.

Als het nodig is, kan de gemeente de beslissing met maximaal zes weken uitstellen. Een eventueel verlengingsbesluit wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de aanvraag.