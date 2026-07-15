Subsidieregeling politieke partijen in Gemert-Bakel vanaf 2026

Het gemeentebestuur van Gemert-Bakel heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld. Deze regeling is bedoeld om politieke partijen in de gemeente te ondersteunen en de democratie lokaal te versterken.

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De subsidieregeling richt zich op politieke partijen die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Gemert-Bakel ten minste één zetel hebben behaald. Subsidies worden toegekend voor activiteiten zoals scholing, politieke vorming en het stimuleren van participatie van jongeren en andere ondervertegenwoordigde groepen.

Het subsidiebedrag is vastgesteld op 488 euro per zetel per jaar en geldt voor een periode van één jaar, van 1 juli tot en met 30 juni. Politieke partijen moeten transparant zijn over hun organisatie en financiën. Zo moeten ze onder meer hun statuten en financiële verslagen openbaar maken.

De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 juli 2026. Subsidieaanvragen voor het eerste jaar kunnen binnen acht weken na bekendmaking worden ingediend. Het gemeentebestuur neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over de aanvragen.