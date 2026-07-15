Oisterwijk trekt omgevingsvergunning pluimveehouderij in

De gemeente Oisterwijk heeft besloten de omgevingsvergunning van een pluimveehouderij aan de Masperstraat in Moergestel in te trekken. Het verzoek hiervoor werd ingediend door het bedrijf G.J. van de Wouw. Het besluit is genomen op 9 juli 2026 en volgt de Beleidsregel omgevingsrecht Noord-Brabant.

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De intrekking van de vergunning betreft een milieubelastende activiteit. Het bedrijf had op 31 maart 2026 een aanvraag ingediend om de vergunning te laten intrekken. Dit verzoek is beoordeeld en goedgekeurd door burgemeester en wethouders van Oisterwijk.

Vanaf vandaag, 15 juli 2026, liggen de stukken over dit besluit ter inzage bij de gemeente Oisterwijk. Ze blijven beschikbaar tot en met 25 augustus 2026. Meer informatie over hoe en waar de stukken in te zien zijn, is te vinden via de officiële publicaties van de gemeente.