Verwijderen verharding op archeologische grond in Chaam aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend voor het verwijderen van verharding op archeologische grond in Chaam. Het gaat om een terrein nabij Gilzeweg 45.

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De gemeente Alphen-Chaam heeft op 9 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het gedeeltelijk verwijderen van verharding op een terrein met archeologische verwachtingswaarden. Dit terrein ligt nabij Gilzeweg 45 in Chaam.

Het verwijderen van verharding kan van invloed zijn op archeologische resten in de bodem. Daarom is bij dergelijke locaties extra aandacht nodig voor bodemonderzoek. De aanvraag wordt beoordeeld door de gemeente.