Vergunning Leegstandswet verleend voor woning in Uden

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor tijdelijk gebruik van een woning aan de Elisabethstraat 46 in Uden. Het besluit valt onder de Leegstandswet en geldt van 15 januari 2027 tot en met 15 januari 2028.

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De vergunning maakt het mogelijk om de woning aan de Elisabethstraat in Uden tijdelijk te gebruiken in afwachting van renovatie. Dit valt onder de Leegstandswet, een regeling die woningen beschikbaar stelt voor tijdelijk gebruik wanneer ze leegstaan.

Het besluit is op 26 juni 2026 bekendgemaakt. De vergunning geldt voor één jaar en loopt van 15 januari 2027 tot en met 15 januari 2028. Het heeft als doel de leegstand te beperken totdat de renovatie van de woning kan starten.

Het adres van de woning is Elisabethstraat 46, postcode 5402 VG. De gemeente Maashorst heeft de vergunning afgegeven met zaaknummer 52974-2026.