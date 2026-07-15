Muziek op het Plein in Bergeijk op 22 augustus

Op 22 augustus is er "Muziek op het Plein" op het marktplein in Bergeijk.

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Tussen één uur 's middags en negen uur 's avonds kunnen inwoners van Bergeijk genieten van het evenement "Muziek op het Plein". Het vindt plaats op het marktplein, ook wel bekend als het Hof.

De melding over het gebruik van de openbare ruimte, produceren van geluid en het organiseren van dit evenement is in orde bevonden door de gemeente. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen deze melding.