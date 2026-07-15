Dakkapel aan Pastoor de Katerstraat in Baarle-Nassau goedgekeurd

De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van een woning aan de Pastoor de Katerstraat.

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Het besluit om een dakkapel te plaatsen op het adres Pastoor de Katerstraat 11 is op 13 juli 2026 door burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau verzonden. De vergunning geldt voor zowel de voor- als achtergevel van de woning.

Het plaatsen van een dakkapel zorgt vaak voor meer ruimte en licht in een woning. De goedkeuring van de gemeente is verplicht om te voldoen aan de regels voor bouw en het uiterlijk van de omgeving.