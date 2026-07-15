Tankstation en kantooruitbreiding gepland in Giessen

Er is een vergunning aangevraagd voor een tankstation en uitbreiding van een kantoor/loods aan de Expeditiestraat in Giessen.

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De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het bouwen van een tankstation en het verbouwen en uitbreiden van een kantoor/loods aan Expeditiestraat 6, 4283 JG Giessen.

De aanvraag is op 3 juli 2026 ingediend. Voor 28 augustus 2026 wordt waarschijnlijk een besluit genomen. Als de vergunning wordt verleend, wordt dit bekendgemaakt en zijn de details van de vergunning in te zien.

Op dit moment kan de aanvraag al bekeken worden via een informatieverzoek bij de gemeente Altena. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeente via telefoonnummer 0183 – 51 61 00.