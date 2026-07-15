Wolf gezien in Midden-Brabant, monitoringsproject gestart

In de bosgebieden van Midden-Brabant zijn meerdere keren wolven gezien. De provincie monitort het leefgebied van de wolf nu actief samen met experts en lokale organisaties.

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De provincie Noord-Brabant werkt samen met Zodion en lokale organisaties om meer inzicht te krijgen in het leef- en activiteitengebied van de wolf. De beslissing om de wolf actief te monitoren is genomen na diverse waarnemingen van wolvenactiviteit in de regio.

De kans dat je een wolf tegenkomt in het wild is klein, maar het is belangrijk om te weten wat je moet doen als het toch gebeurt. Houd je hond kort aan de lijn, blijf rustig en geef het dier de ruimte. Komt een wolf dichterbij, maak dan geluid en grote gebaren. Voer of lok een wolf nooit en ga er ook niet achteraan.

Monitoren en melden

Om wolven in Midden-Brabant beter te volgen, is het belangrijk dat waarnemingen worden gemeld. Dit kan bij het wolvenmeldpunt van BIJ12, waar je ook foto’s of video’s kunt insturen. Meldingen helpen bij het in kaart brengen van het leefgebied en de activiteiten van de wolf in de regio.

Voor algemene informatie over wolven in Nederland kun je contact opnemen met het Landelijk Informatiepunt Wolven. Het informatiepunt is telefonisch bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren.