Wolf gezien in bosgebieden Midden-Brabant, monitoringsproject gestart

In de bosgebieden van Midden-Brabant is meerdere keren een wolf gezien. De provincie gaat in samenwerking met Zodion en lokale organisaties de activiteit van het dier actief monitoren.

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De wolf is opnieuw gespot in de regio Midden-Brabant, een gebied met uitgestrekte bossen. Om beter in kaart te brengen waar het dier leeft en actief is, heeft de provincie besloten om wolvenactiviteit nauwlettend te volgen. Daarbij wordt samengewerkt met Zodion, een organisatie gespecialiseerd in zoogdieren, en lokale natuurorganisaties.

Het is zeldzaam om een wolf in het wild tegen te komen, maar het is goed om voorbereid te zijn. Als je toch een wolf ziet, zijn er enkele basisregels om veilig te blijven. Houd je hond kort aan de lijn, blijf rustig en neem voldoende afstand. Komt de wolf dichterbij? Maak dan geluid en grote gebaren om hem weg te jagen. Voer of lok het dier nooit, en ga er niet achteraan.

Meldingen belangrijk

Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van de wolf in Midden-Brabant, zijn meldingen van wolven of sporen van wolven essentieel. Als je een wolf hebt gezien, kun je dit melden bij het wolvenmeldpunt van BIJ12. Foto- of videomateriaal wordt daarbij zeer gewaardeerd.

De provincie benadrukt dat het belangrijk is om met respect om te gaan met wilde dieren. Voor vragen of zorgen kunnen mensen contact opnemen met het Landelijk Informatiepunt Wolven, dat op werkdagen bereikbaar is.