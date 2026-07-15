Geniet van het mooie weer, maar zwem veilig

De zomervakantie begint met prachtig weer, maar let op waar je zwemt. Niet alle locaties zijn veilig en springen van hoge plekken kan levensgevaarlijk zijn.

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Het is de eerste week van de zomervakantie en het weer is zomers mooi. Veel mensen zoeken verkoeling in het water, maar het is belangrijk om dit op een veilige plek te doen.

Officiële zwemplaatsen zijn aangewezen locaties waar de waterkwaliteit en veiligheid goed worden gecontroleerd. Zwemmen op andere plekken kan risico’s met zich meebrengen. Ook springen van bruggen of hoge plekken lijkt misschien onschuldig, maar kan tot ernstige ongelukken leiden. Bovendien staat daar een boete op van 170 euro.

Controleer je zwemplek

Om een veilige zwemplek te vinden, kun je gebruik maken van online hulpmiddelen. Hier kun je zien welke locaties geschikt zijn om te zwemmen en waar toezicht wordt gehouden. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn en bewust te kiezen voor veiligheid.

Geniet van het mooie weer, maar wees voorzichtig als je gaat zwemmen. Zorg ervoor dat je altijd een veilige plek kiest en vermijd gevaarlijke situaties.