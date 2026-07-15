Gemeente Heusden: jaarstukken en plannen vastgesteld

De gemeenteraad van Heusden heeft op 7 juli de jaarstukken van 2025 en de voorjaarsnota 2026 unaniem vastgesteld. Tijdens de vergadering spraken de raadsleden hun waardering uit voor de gezonde financiële positie van de gemeente.

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Bij de raadsvergadering stonden zowel het verleden als de toekomst centraal. Naast de vaststelling van de jaarstukken en de voorjaarsnota kwam ook het coalitieprogramma voor de komende vier jaar aan bod. De raad benadrukte dat een gezonde financiële balans belangrijk is, maar dat de nadruk moet liggen op zichtbare resultaten voor inwoners.

De voorjaarsnota van 2026 biedt een kader voor de begroting van de komende jaren. De gemeenteraad stemde in met deze nota en nam twee moties aan. Eén daarvan vraagt om een onderzoek naar locaties voor openbare drinkwatertappunten in Heusden. De andere motie richt zich op verbetering en beter gebruik van de Heusdenpas binnen armoederegelingen.

Laatste vergadering voor zomer

Met deze bijeenkomst sloot de gemeenteraad het politieke seizoen af. Het was de laatste vergadering voor het zomerreces. De raadsleden spraken de wens uit dat alle inwoners van Heusden een fijne zomer hebben.