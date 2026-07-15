Opnieuw zit iemand vast in bloedhete en beruchte lift op station Oisterwijk

Opnieuw heeft iemand vastgezeten in de inmiddels beruchte glazen lift op het station in Oisterwijk. Een man met een grote tas was woensdagochtend zelfs buiten adem toen hij uit de bloedhete lift werd gehaald door de brandweer.

Door de warmte liep de temperatuur in de lift namelijk snel op. De man kreeg daarom een koud flesje water van de brandweer, ter verkoeling. Na twintig minuten in de lift kon hij worden bevrijd door de brandweer.

De tas van de man werd door de brandweer naar de andere kant van het station gebracht, zodat hij deze niet zelf hoefde te sjouwen. Ook een medewerker van spoorwegbeheerder ProRail kwam nog poolshoogte nemen.

Vaker raak

De lift is inmiddels met lint afgezet door de brandweer en kan op dit moment niet worden gebruikt. Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant is het de derde keer in korte tijd dat iemand vastzit in de lift.

Zo zat op 22 juni een vrouw vast in de lift, ook toen met zware koffers. En ook toen was het bloedheet in de lift. Vier dagen later was het opnieuw raak en zat weer iemand vast in de lift. Omroep Brabant heeft ProRail om een reactie gevraagd.