Wolf gezien in bosgebieden Midden-Brabant, monitoringprogramma gestart

In de bosgebieden van Midden-Brabant is meerdere keren wolvenactiviteit waargenomen. De provincie Noord-Brabant heeft daarom besloten om de wolf actief te monitoren. Dit gebeurt in samenwerking met Zodion en lokale organisaties. De kans dat je een wolf in het wild tegenkomt, blijft klein.

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De waarnemingen van wolven in de regio Midden-Brabant hebben geleid tot een monitoringprogramma. De provincie wil beter inzicht krijgen in het leefgebied en gedrag van de dieren. Hierbij wordt samengewerkt met Zodion, voorheen bekend als de Zoogdiervereniging, en andere lokale partijen.

Hoewel de kans op een ontmoeting met een wolf klein is, is het goed te weten wat je moet doen als het toch gebeurt. Belangrijk is om rustig te blijven en een hond kort aan de lijn te houden. Geef het dier voldoende ruimte en neem afstand. Mocht de wolf dichterbij komen, maak dan geluid en grote gebaren om hem weg te jagen. Voeren, lokken of het dier achtervolgen wordt ten zeerste afgeraden.

Wolvenmeldingen en onderzoek

Meldingen van wolven of sporen daarvan zijn van groot belang voor het onderzoek. Heb je een wolf gezien of een spoor gevonden? Dit kan gemeld worden bij het wolvenmeldpunt van BIJ12, bij voorkeur met foto- of videomateriaal. Zo kan de provincie een beter beeld krijgen van de verspreiding en activiteiten van de wolf in Midden-Brabant.

Voor vragen en zorgen over wolven kun je contact opnemen met het Landelijk Informatiepunt Wolven. Dit is op werkdagen bereikbaar via telefoon of een online contactformulier. Het informatiepunt biedt actuele informatie en advies over het omgaan met wolven in Nederland.