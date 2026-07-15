Wolf gezien in regio Midden-Brabant, monitoringsproject gestart

In de bosgebieden van Midden-Brabant zijn meerdere keren wolven gespot. De provincie Noord-Brabant gaat, samen met Zodion en lokale organisaties, de wolvenactiviteit actief monitoren om meer inzicht te krijgen in hun leefgebied.

Gevonden voor jou

In de regio Midden-Brabant zijn wolven waargenomen in verschillende bosgebieden. Hoewel de kans klein is dat je een wolf tegenkomt, vindt de provincie het belangrijk om mensen bewust te maken van wat ze moeten doen als dat wel gebeurt.

Om het gedrag en het leefgebied van de wolf beter te begrijpen, wordt er samengewerkt met Zodion en lokale partijen. De monitoring zal helpen om een duidelijker beeld te krijgen van de activiteit van de wolf in dit gebied.

Wat te doen bij een ontmoeting

Bij het zien van een wolf is het belangrijk om rustig te blijven en afstand te houden. Als een wolf dichterbij komt, kun je geluid maken en grote gebaren maken om hem weg te laten gaan. Vergeet niet dat het voeren of lokken van een wolf verboden is, en ga nooit achter hem aan.

Voor vragen of zorgen over wolven kun je contact opnemen met het Landelijk Informatiepunt Wolven. Zij zijn bereikbaar op werkdagen via telefoon of een online contactformulier.

Meldingen helpen bij onderzoek

Om de wolvenactiviteit in Midden-Brabant goed in kaart te brengen, vraagt de provincie om meldingen van waarnemingen. Heb je een wolf of sporen van een wolf gezien? Dit kun je melden bij het wolvenmeldpunt van BIJ12. Foto’s of video’s zijn hierbij van grote waarde.