Burgemeesters waarschuwen voor natuurbrandgevaar Grenspark

Door hitte en droogte is het risico op natuurbranden in Grenspark Kalmthoutse Heide groot. Burgemeesters van Woensdrecht en Kalmthout wijzen op het belang van preventie en nemen maatregelen om branden te voorkomen en bestrijden.

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De aanhoudende droogte in combinatie met hoge temperaturen vergroot de kans op natuurbranden. In het Grenspark Kalmthoutse Heide, dat deels in Woensdrecht ligt, is daarom extra aandacht voor preventie. De meeste natuurbranden ontstaan door menselijk handelen, zoals een sigaret of afval dat vuur kan veroorzaken. Bezoekers wordt dringend gevraagd afval op te ruimen en auto's alleen op aangewezen plekken te parkeren.

Om de brandweer sneller te laten reageren, zijn bij eerder aangelegde bluswaterboorputten nieuwe opstelplaatsen voor voertuigen gerealiseerd. Dit voorkomt dat wegen geblokkeerd raken en hulpdiensten ongehinderd toegang houden tot het gebied. De opstelplaatsen zijn mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

Grensoverschrijdende samenwerking

Er wordt intensief samengewerkt tussen Nederlandse en Belgische organisaties om natuurbrandpreventie te verbeteren. Een gezamenlijke risicoanalyse, gebaseerd op Nederlandse RIN-kaarten, geeft nu ook inzicht in het Belgische deel van het Grenspark. Deze kaarten helpen bij het nemen van gerichte maatregelen om het risico op branden te verkleinen.

Bovendien worden na de zomer drie nieuwe bluswaterboorputten aangelegd in het Belgische deel van het Grenspark, nabij de brandtoren in Kalmthout. Vrijwillige brandwachters en camera’s houden daar permanent toezicht. Code oranje is afgekondigd in Vlaanderen, wat extra waakzaamheid vereist.

Oefening en toekomstplan

In het najaar vindt een grote natuurbrandoefening plaats in het Grenspark. Daarbij wordt een realistisch scenario nagebootst om de samenwerking tussen hulpdiensten en andere betrokkenen te testen. Deze oefening moet waardevolle inzichten opleveren voor toekomstige brandbestrijding.

Het natuurbrandbeheersplan voor het Grenspark Kalmthoutse Heide is inmiddels vastgesteld. Het plan beschrijft maatregelen zoals rookverboden, brandwegen en bluswaterboorputten. Ook geeft het richting aan toekomstige acties, waaronder uitbreiding van bluswatervoorzieningen en verdere samenwerking tussen Nederland en België. Eind 2026 wordt een uitvoeringsplan verwacht dat deze maatregelen concreet uitwerkt.