Verdihuis tijdelijk naar klooster Benedictuslaan in Oss

Het Verdihuis verhuist tijdelijk naar het voormalige klooster aan de Benedictuslaan in Oss. De gemeente Oss heeft het pand aangekocht voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen-voorziening. Ook de inloopvoorziening De Pitstop krijgt een plek in het klooster. De verhuizing is nodig vanwege de herontwikkeling van de wijk Schadewijk.

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Het Verdihuis zit nu nog in de wijk Schadewijk, maar dat gebied wordt de komende jaren flink aangepakt. Onderdeel van het programma SamenSchadewijk is het creëren van 'harten van de wijk', centrale plekken waar verschillende wijkvoorzieningen samenkomen. Op de huidige plek van het Verdihuis komt bijvoorbeeld een nieuw kindcentrum.

Het toekomstige kindcentrum zal basisscholen De Teugelaar en IKC Regenboog huisvesten, samen met voorzieningen voor de ontwikkeling van kinderen tot twaalf jaar. De bouw start na de verhuizing van het Verdihuis, die uiterlijk 1 januari 2028 moet plaatsvinden. De exacte datum voor de verhuizing is nog niet bekend.

Tijdelijke oplossing

De verhuizing naar het klooster aan de Benedictuslaan is een tijdelijke oplossing. Het Verdihuis blijft hier naar verwachting vier tot vijf jaar. Ondertussen zoekt de gemeente Oss naar een definitieve locatie die beter aansluit bij de behoeften van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Informatie voor omwonenden

Omwonenden van de Benedictuslaan worden actief betrokken bij de plannen. Na de zomer organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst en vanaf het najaar komt er een buurtoverleg. Hierin werken vertegenwoordigers van het Verdihuis, de politie, de gemeente en buurtbewoners samen om de leefbaarheid en veiligheid te waarborgen.

De gemeente benadrukt dat het belangrijk is om goed naar de zorgen en vragen van de buurt te luisteren. Zo wil Oss ervoor zorgen dat de tijdelijke huisvesting van het Verdihuis soepel verloopt en de buurt prettig blijft voor iedereen.