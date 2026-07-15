Auto botst tegen huis in Den Bosch en richt veel schade aan

Een auto is woensdag rond het middaguur tegen de gevel van een huis gebotst in Den Bosch. De bestuurder van de wagen wilde eigenlijk keren, maar drukte per ongeluk het verkeerde pedaal in. De gevel van het huis op de Dirk Hartogstraat is zwaar beschadigd geraakt.

Er vielen geen gewonden. Wel is de schade aan het huis zo groot dat een deel van de gevel tot aan de vloer moet worden verwijderd. Daarna moet de gevel opnieuw worden opgebouwd.

Ook binnen in het huis is de schade flink. Een binnenmuur is beschadigd, de vensterbank is losgeraakt en een radiator kwam deels los te hangen. Een verwarmingsmonteur heeft de radiator verwijderd om verdere schade te voorkomen.

Een aannemersbedrijf heeft het huis uit voorzorg gestut. De herstelwerkzaamheden aan de gevel zullen met spoed worden opgestart.