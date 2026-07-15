Gasthuisstraat afgesloten door stroomstoring

Vanwege een storing aan een elektriciteitskabel is de Gasthuisstraat in Waalwijk tijdelijk afgesloten. Enexis voert hier vanaf woensdag 15 juli werkzaamheden uit om het probleem te verhelpen. Tussen de Havendijkstraat en de Waterpoortstraat is geen verkeer toegestaan. De afsluiting duurt naar verwachting drie dagen.

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De werkzaamheden zijn nodig vanwege een storing aan een elektriciteitskabel in de Gasthuisstraat. Om deze veilig uit te kunnen voeren, is het deel van de straat tussen de Havendijkstraat en de Waterpoortstraat afgesloten. Verkeersregelaars zijn woensdag aanwezig om weggebruikers te informeren.

Vanaf donderdag 16 juli wordt een omleidingsroute ingesteld. Buiten werktijden probeert Enexis de straat zoveel mogelijk bereikbaar te houden voor bewoners. Het werk zal naar verwachting drie dagen in beslag nemen.

Omwonenden en verkeer

De afsluiting kan hinder veroorzaken voor omwonenden en verkeer dat normaal gebruikmaakt van de Gasthuisstraat. De omleidingsroute wordt vanaf donderdag duidelijk aangegeven om het verkeer zo goed mogelijk te begeleiden.

Enexis bedankt iedereen alvast voor het begrip. Bij vragen over de omleidingsroute kunnen weggebruikers terecht bij het landelijke verkeersinformatieplatform Melvin.