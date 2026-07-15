Zorggenoot biedt hulp bij zorgvragen in Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom is Zorggenoot gelanceerd, een platform dat inwoners helpt met vragen over zorg en welzijn. Dankzij chatbot Cari krijgen mantelzorgers en anderen snel toegang tot informatie en ondersteuning.

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Inwoners van Bergen op Zoom die vragen hebben over zorg en welzijn, kunnen voortaan terecht bij Zorggenoot. Het platform is ontwikkeld in samenwerking met verschillende lokale organisaties en biedt betrouwbare informatie, overzicht en praktische hulp. Chatbot Cari speelt hierin een centrale rol door gebruikers te ondersteunen bij het vinden van passende oplossingen.

Het initiatief richt zich zowel op mensen die zelf zorg nodig hebben als op mantelzorgers. Via Zorggenoot kunnen zij ontdekken welke mogelijkheden en organisaties er in de buurt zijn. De dienst helpt onder andere bij het aanvragen van regelingen, geeft tips en wijst activiteiten in de regio aan. Alles is erop gericht om de zoektocht naar hulp en ondersteuning zo eenvoudig mogelijk te maken.

Gratis voor inwoners

De gemeente Bergen op Zoom benadrukt dat Zorggenoot gratis beschikbaar is voor alle inwoners. Ook als je zorgt voor iemand die in de gemeente woont, kun je gebruik maken van het platform. Volgens wethouder Adam Ahajaj biedt de dienst een toegankelijke manier om overzicht te krijgen in een vaak complexe situatie.

Zorggenoot hoopt mensen te ontlasten en ze te laten zien dat ze er niet alleen voor staan. "Soms helpt het al enorm als iemand met je meedenkt en laat zien wat mogelijk is," aldus een woordvoerder van de organisatie.

Meer informatie over Zorggenoot en chatbot Cari is te vinden via het platform zelf.