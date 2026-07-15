Ex maandenlang gestalkt omdat Theo (49) einde relatie niet kan verkroppen

Toen zijn relatie eindigde, kon Theo van B. (49) dat niet accepteren. De Bosschenaar 'ontplofte' en stalkte zijn ex maandenlang. Tijdens het hardlopen rende hij langs haar huis, op sociale media plaatste hij kwetsende berichten over haar en meermaals vond de vrouw hondenpoep op haar auto of bij de voordeur. De officier van justitie eiste woensdag een celstraf en wil een contact- en locatieverbod voor de duur van vijf jaar.

Aan het begin van de zitting hield Van B. zijn kaken stijf op elkaar. Op vragen van de rechtbank gaf hij geen antwoord. Pas na een korte onderbreking en overleg met zijn advocaat besloot hij toch zijn verhaal te doen. Volgens Van B. ging het mis toen hij zich belazerd voelde door zijn ex-vriendin. Hij zou 'zijn ontploft', nadat zij had gelogen over haar gezondheid en er verhalen over haar rondgingen. "Het was pure frustratie en onmacht. Ik was boos en verdrietig en ben toen die berichten gaan plaatsen", vertelde hij. Ook nadat zijn ex had aangegeven aangifte tegen hem te gaan doen, leek die boodschap niet binnen te komen. Hij had daarop gereageerd met: "Dat moet je vooral doen, want ik heb er schijt aan. Je komt nooit meer van mij af." Tijdens de zitting werd duidelijk dat de twee lijnrecht tegenover elkaar staan. Waar hij stelde dat de relatie al langere tijd voorbij was, zou dat volgens haar anders zijn geweest. Ook over wat zich tijdens de relatie zou hebben afgespeeld, verschillen de exen van mening. Van B. stelde dat hij alles netjes had willen afhandelen, maar dat het daar nooit van kwam.

Van B. leek zich nog altijd niet te hebben neergelegd bij het einde van de relatie. Tijdens de zitting verzette hij voortdurend zijn stoel en keek hij geen enkele keer achterom terwijl zijn ex-vriendin gebruikmaakte van haar spreekrecht. 'Vrijheid afgenomen'

Zij vertelde geëmotioneerd hoe haar leven door de stalking is veranderd. Waar zij vroeger veel afsprak met vrienden en familie en zonder zorgen de op pad ging, leeft zij nu in spanning en angst. "Ik durf niet alleen naar de stad. Mijn vrijheid is mij afgenomen", vertelde ze. Ook gaf ze aan slecht te slapen, nachtmerries te hebben en niet meer te werken.