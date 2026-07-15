Deze vrouw viel 17-jarige jongen seksueel lastig in de trein bij Eindhoven

Een 17-jarige jongen is eerder dit jaar seksueel geïntimideerd door een vrouw in de trein bij Eindhoven Centraal. De politie is nu naar de vrouw op zoek.

De jongen stapte dinsdagmiddag 20 januari samen met een vriend in de trein in Roermond. Ook de vrouw stapte in. De trein vertrok vervolgens naar Eindhoven.

De vriend van de jongen verliet in Weert de trein, maar de 17-jarige jongen bleef zitten. De vrouw zat op dat moment tegenover de jongen. De politie laat in het midden wat er vervolgens precies is gebeurd, en meldt alleen dat de vrouw de jongen seksueel lastigviel.

Signalement

De politie is nu naar de vrouw op zoek. De vrouw is tussen de vijftig en zestig jaar oud. Ze spreekt Spaans en is ongeveer 1 meter 70 lang. Ze heeft een getinte huidskleur en zwart lang haar.

Wie meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.