Fietser (81) komt om het leven bij botsing met vrachtwagen in Den Bosch

Een fietser is woensdagmiddag overleden na een botsing met een vrachtwagen in Den Bosch. Het slachtoffer is een 81-jarige man uit Drunen, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde op De Haverlij in Den Bosch. De vrachtwagen kwam daar na de botsing enkele meters verderop tot stilstand. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances, kwamen met spoed naar De Haverlij. Ook werd een traumahelikopter gealarmeerd.

Ondanks de inzet van de hulpverleners is de fietser op de plek van het ongeluk aan zijn verwondingen overleden. De vrachtwagenchauffeur is meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Dat is gebruikelijk na een ernstig verkeersongeval.

De precieze oorzaak van de botsing is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Auto negeert afzetting

De Haverlij is afgesloten voor het verkeer. Toch negeerde een automobilist de wegafsluiting. Hij reed via de andere weghelft richting de plek van het ongeval. De bestuurder kreeg daar een boete en moest achteruit terugrijden.