Onderzoek naar seksuele relatie bij zorginstelling: 'Voel me misbruikt'

Stein* (26) vertrouwde zijn begeleidster bij zorginstelling Lunet uit Eindhoven volledig. Dat veranderde twee maanden geleden, toen de twee volgens de cliënt uit Eindhoven een seksuele relatie kregen. Hij zegt zich nu pas te realiseren wat er is gebeurd. Lunet bevestigt woensdag dat de situatie is gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

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Stein is licht verstandelijk beperkt. Hij woont op zichzelf en krijgt 24-uurs zorg. "Ik had al twee jaar lang dezelfde begeleidster", vertelt Stein. "Ze hielp me met het huishouden en de dagelijkse taken, zoals boodschappen doen." Volgens hem veranderde hun professionele relatie een paar maanden geleden: "Van de ene op de andere dag zat ze aan mijn geslachtsdeel." Stein wist niet hoe hij daarop moest reageren. "Ik ben een gevoelige jongen en vind het moeilijk om mezelf open te stellen. Emotioneel gezien functioneer ik veel jonger dan mijn leeftijd. Daar maakte ze gebruik van. Ze zei dat ze me echt een leuke jongen vond en dat ze me wel zag zitten." Volgens Stein hadden de twee daarna veel contact via WhatsApp. Omroep Brabant heeft een deel daarvan ingezien. Daaruit blijkt dat Stein en zijn begeleidster meerdere keren seks hadden en samen blowden . "Ze zei dat ze haar baan voor mij op het spel zette. Ik dacht dat ze echt om me gaf. " Melding

De twee waren op dat moment allebei 25 jaar oud. "Deze maand zei ze ineens: 'Je bent niet dé jongen voor mij. Je hebt geen ambities, geen doelen.' Alsof ze dat van tevoren niet wist. Ze heeft misbruik gemaakt van mijn situatie en haar machtspositie."