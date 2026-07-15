Zorginstelling Eindhoven onderzoekt seksuele relatie cliënt en begeleidster
Stein* (26) vertrouwde zijn begeleidster bij zorginstelling Lunet uit Eindhoven volledig. Dat veranderde twee maanden geleden, toen de twee volgens de cliënt uit Eindhoven een seksuele relatie kregen. Hij zegt zich nu pas te realiseren wat er is gebeurd. Lunet bevestigt woensdag dat de situatie is gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Stein is licht verstandelijk beperkt. Hij woont op zichzelf en krijgt 24-uurs zorg. "Ik had al twee jaar lang dezelfde begeleidster", vertelt Stein. "Ze hielp me met het huishouden en de dagelijkse taken, zoals boodschappen doen." Volgens hem veranderde hun professionele relatie een paar maanden geleden: "Van de ene op de andere dag zat ze aan mijn geslachtsdeel."
Stein wist niet hoe hij daarop moest reageren. "Ik ben een gevoelige jongen en vind het moeilijk om mezelf open te stellen. Emotioneel gezien functioneer ik veel jonger dan mijn leeftijd. Daar maakte ze gebruik van. Ze zei dat ze me echt een leuke jongen vond en dat ze me wel zag zitten."
Volgens Stein hadden de twee daarna veel contact via WhatsApp. Omroep Brabant heeft een deel daarvan ingezien. Daaruit blijkt dat Stein en zijn begeleidster meerdere keren seks hadden en samen blowden . "Ze zei dat ze haar baan voor mij op het spel zette. Ik dacht dat ze echt om me gaf. "
Melding
De twee waren op dat moment allebei 25 jaar oud. "Deze maand zei ze ineens: 'Je bent niet dé jongen voor mij. Je hebt geen ambities, geen doelen.' Alsof ze dat van tevoren niet wist. Ze heeft misbruik gemaakt van mijn situatie en haar machtspositie."
Na lang nadenken besloot hij de situatie te melden bij Lunet. Ook is hij van plan aangifte te doen bij de politie. "Misschien doet ze dit ook wel bij anderen. Er zijn genoeg mensen die niet weten hoe ze in zo'n situatie moeten reageren."
Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd
De zorginstelling zegt woensdag op de hoogte te zijn van de situatie, maar wil er vanwege privacyredenen niet verder op in gaan. "We hebben de stappen ondernomen die we in dit soort situaties moeten nemen", laat een woordvoerder weten. "Hierbij zijn de protocollen gevolgd."
Naast een interne melding is er ook melding gedaan bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). "Zij gaat een onderzoek in gang zetten en beoordeelt of en welke stappen ondernomen moeten worden."
Op vragen of de betrokken begeleidster nog in dienst is of op non-actief is gesteld, wil Lunet geen antwoord geven. Volgens Stein heeft de begeleidster zelf ontslag genomen voordat de situatie bij de instelling bekend werd. Hij heeft nu een andere begeleidster.
Verhuizen
De situatie doet Stein veel. Hij voelt zich boos, verdrietig en misbruikt. "Ik besef nu dat ik voor het eerst in mijn leven ben aangerand, en flink voor de gek ben gehouden. Ik ben op."
Hij heeft bij de instelling aangegeven dat hij naar een andere plek wil verhuizen. "Ik voel me niet meer veilig in mijn eigen huis en wil weg. Ik durf met niemand hier te praten, want ze kennen die begeleidster allemaal. Ik loop op m'n tenen." Volgens hem is er vooralsnog geen gehoor gegeven aan zijn verzoek.
*Stein is een gefingeerde naam, zijn echte naam is bekend bij de redactie.