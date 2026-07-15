Wolf gespot in Midden-Brabant, monitoringsproject gestart

In de bossen van Midden-Brabant is meerdere keren een wolf gesignaleerd. De provincie houdt de activiteiten van het dier nu actief in de gaten, in samenwerking met experts en lokale organisaties.

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De wolf is gezien in de bosrijke gebieden van Midden-Brabant. Om meer inzicht te krijgen in het leefgebied en de activiteiten van het dier, heeft de provincie besloten om samen met Zodion en lokale organisaties een monitoringsproject op te starten. Zodion, voorheen bekend als de Zoogdiervereniging, is gespecialiseerd in onderzoek naar zoogdieren.

Wat te doen bij een ontmoeting?

Volgens experts is de kans klein dat je in het wild een wolf tegenkomt. Mocht het toch gebeuren, dan is het belangrijk om rustig te blijven en enkele basisregels te volgen. Houd je hond kort aan de lijn en neem voldoende afstand. Komt de wolf dichterbij, maak dan geluid en grote gebaren om hem weg te jagen. Voer het dier nooit en ga er niet achteraan.

De provincie en betrokken organisaties benadrukken dat meldingen van wolven of sporen van wolven essentieel zijn voor het onderzoek. Bewoners en bezoekers van de regio wordt daarom gevraagd om hun waarnemingen te registreren, bij voorkeur met foto- of videomateriaal. Dit kan via het wolvenmeldpunt van BIJ12.

Het monitoren van de wolf in de regio draagt bij aan een beter begrip van zijn gedrag en aanwezigheid. De provincie hoopt hiermee eventuele zorgen bij inwoners te verminderen en tegelijkertijd meer kennis te verzamelen over dit beschermde dier.