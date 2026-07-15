Almkerk: Knotwilg zes weken afgesloten

De Knotwilg in Almkerk is vanaf maandag 20 juli volledig afgesloten vanwege werkzaamheden. Het gaat om het vervangen van riolering en bestrating door aannemersbedrijf Sterk-Heukelum BV. De afsluiting duurt tot vrijdag 21 augustus, afhankelijk van het weer.

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Vanaf maandag 20 juli start aannemersbedrijf Sterk-Heukelum BV met uitgebreide werkzaamheden aan de Knotwilg in Almkerk. Dit betekent dat de straat ruim een maand niet toegankelijk is voor voertuigen.

De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van de bestaande bestrating, het aanleggen van nieuwe riolering en het aanbrengen van een nieuwe laag bestrating. Het project is naar verwachting afgerond op vrijdag 21 augustus, mits de weersomstandigheden geen vertraging veroorzaken.

Afsluiting van Knotwilg

Gedurende deze periode is de Knotwilg volledig afgesloten en kunnen automobilisten geen gebruik maken van deze weg. Omleidingen zijn niet vermeld in de beschikbare informatie.

De geplande werkzaamheden zijn onderdeel van een groter onderhoudsproject in Almkerk, uitgevoerd door Sterk-Heukelum BV. Het aannemersbedrijf is verantwoordelijk voor zowel de voorbereidende als uitvoerende werkzaamheden.

Het weer kan een rol spelen bij het tijdig afronden van het project. Bij zware regenval of andere extreme weersomstandigheden kan de opleverdatum mogelijk worden verschoven.