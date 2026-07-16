Vechtsportsensatie wacht op telefoontje: 'Ben er klaar voor als kans komt'

De medische keuringen zijn afgerond, maar de handtekeningen staan nog niet op papier. Ilias Bulaid (31) hoopt dat het verlossende telefoontje van de UFC zo snel mogelijk komt. Mocht het contract bij de bekendste vechtsportorganisatie ter wereld binnen zijn, dan is het doel van de Bosschenaar duidelijk. “Ik haat verliezen. Wie er ook tegenover me staat, ik wil ze neerslaan.”

Verliezen, hij kan het zich bijna niet meer herinneren. “Laatst zei iemand tegen me dat mijn laatste nederlaag in 2017 was. Op sportief vlak wil ik alleen maar winnen, ik kan niet tegen verliezen.” Als Mixed Martial Arts (MMA)-vechter is hij nog ongeslagen. In 2018 maakte hij de overstap na een succesvolle kickbokscarrière. “Mensen verklaarden me toen voor gek. Ik vocht op het allerhoogste niveau en was wereldkampioen, maar ik vond dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging.”

Na zijn negende overwinning op rij in april dit jaar, riep hij in de ring dat hij een stap naar de UFC verdient. Het contact met de vechtsportorganisatie is er via zijn manager, de medische onderzoeken zijn achter de rug, maar groen licht heeft hij nog niet. “Ik hoop in september voor UFC te vechten in Parijs. Mijn vrouw en vijf kinderen zijn twee weken geleden op vakantie gegaan naar Marokko, ik blijf hier trainen", zegt hij vanuit een sportschool in Oss. “Ik ben er klaar voor als de kans komt en die gaat er komen. Mijn resultaten spreken voor zich.”

"De UFC is de start van iets heel moois."

Een contract bij de UFC, waar ook Bredanaar Reinier de Ridder voor uitkomt, voelt voor de Bosschenaar als een nieuw begin. “Ik heb al zoveel meegemaakt en over de hele wereld gevochten en gewonnen. Dit is waar ik voor leef. De UFC is voor mij de start van iets heel moois. Ik krijg nog betere tegenstanders en ook die wil ik de ring uitslaan.” Het succes is hem niet komen aanwaaien. Als jonge jongen in de Bossche volksbuurt De Hofstad bleef hij weg van criminaliteit, maar hield hij wel van kattenkwaad uithalen. “Al op mijn vijfde begon ik met kickboksen en toen ik een jaar of 13 was, wist ik dat ik daar groot in wilde worden. Je hoort weleens voorbeelden van voetballers of vechters die het vroeger niet breed hadden en uiteindelijk de top haalden. Ik hoop hetzelfde verhaal te kunnen schrijven.” Naast een succesvolle vechtsportcarrière heeft hij zijn eigen zorginstelling JeugdKracht Brabant. “Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en een rolmodel voor jongeren te zijn. Vechtsport voelt voor mij niet als werk en werken in de zorg ook niet. Ik doe gewoon wat ik leuk vind en ik word gek als ik niks doe.”