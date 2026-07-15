Herontwikkeling Luikerweg-Dommelseweg in Valkenswaard krijgt vervolg

De herontwikkeling van Florasteyn in Valkenswaard heeft een belangrijke stap gezet. De gemeente en initiatiefnemers hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van 5 woningen en 51 appartementen. Hiermee krijgt een deel van het voormalige EMA-terrein een nieuwe invulling. De woningen worden aangeboden in verschillende prijsklassen.

Gevonden voor jou

Het project biedt een gevarieerd woningaanbod voor diverse doelgroepen en draagt bij aan de woningbouwopgave in Valkenswaard. De locatie op de hoek van de Luikerweg en Dommelseweg wordt omgevormd tot een levendige woonomgeving. Hiermee krijgt het verschraalde terrein een nieuwe bestemming dicht bij het centrum.

De plannen voor de herontwikkeling van het EMA-terrein zijn al langere tijd in voorbereiding. In oktober 2025 stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan voor een ander deel van het terrein. De nieuwe overeenkomst maakt verdere uitwerking van de plannen voor Florasteyn mogelijk.

Volgende stappen

De initiatiefnemers bereiden nu de vergunningsaanvraag voor. Zodra deze is ingediend en beoordeeld, zal de gemeenteraad een advies geven. Op basis van dit advies neemt het college een besluit over het verlenen van de vergunning.

Met de herontwikkeling van Florasteyn wordt de uitstraling van het gebied verbeterd en ontstaat een nieuwe woonomgeving. Dit sluit aan bij de ambities van Valkenswaard om het woningaanbod te vergroten en het centrum aantrekkelijker te maken.