Defensie loost al jaren PFAS-water en krijgt nog 2 jaar om dat op te lossen

Defensie krijgt twee jaar de tijd om het lozen van met PFAS vervuild water bij de voormalige vliegbasis De Peel, op de grens van Brabant en Limburg, zoveel mogelijk te beperken.

Stok achter de deur Het waterschap wil dat de PFAS-vervuiling van Defensie bij de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel stopt. "We streven naar een 'nullozing' van PFAS. Maar de vraag is: hoe? Als we dat zouden weten, hadden we geen PFAS-probleem in Nederland", vertelt Jacobs. "Defensie onderzoekt dat nu. Wij verbinden daar voorwaarden aan, zodat we een stok achter de deur hebben."

Waterschap Aa en Maas heeft hiervoor een zogeheten gedoogverklaring gegeven. "Het is geen goedkeuring, maar we zeggen wel: jullie krijgen even de tijd om alles op orde te krijgen", zegt dijkgraaf Mario Jacobs.

Daarnaast wil het waterschap dat Defensie überhaupt minder water gaat lozen. "Het gebied rond de vliegbasis is namelijk gevoelig voor droogte. Door minder water af te voeren, draagt Defensie bij aan de aanpak van droogte en verdroging.", schrijft Waterschap Aa en Maas.

Schadelijke stoffen

Defensie loost al sinds de jaren vijftig zonder vergunning drainagewater op een beek in de buurt van de luchtmachtbasis, nu het terrein van de zogenoemde grondgebonden luchtverdediging.

Volgens het waterschap gaat het om 1,6 tot 3,4 miljoen kuub water per jaar. Het afvoersysteem is gemaakt om de ondergrond van de start- en landingsbaan stabiel te houden.

Het waterschap ontdekte bij het opstellen van een vergunning twee jaar geleden, dat in het afgevoerde water schadelijke chemische stoffen zitten. Heel wat (voormalige) Defensie-terreinen hebben te maken met zulke verontreinigingen, meestal veroorzaakt door PFAS-houdend blusschuim dat voorheen werd gebruikt.

Geen juridische strijd

Aa en Maas legde Defensie vorig jaar een dwangsom op van 20.000 euro per overtreding, in een poging de PFAS-lozingen te stoppen. "Maar uiteindelijk hebben we geen boetes geïnd", zegt Jacobs. Een bezwarencommissie adviseerde beide partijen om het probleem samen op te lossen, in plaats van een juridische strijd te voeren.