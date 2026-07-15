Zeer grote brand in Riethoven: akker vat vlam tijdens het dorsen van graan

Een akker met graan heeft woensdagmiddag vlam gevat aan de Boshovensestraat in Riethoven. Dat gebeurde tijdens het dorsen, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. Het gaat om een 'zeer grote brand'.

De melding kwam rond vier uur binnen bij de brandweer. Eenheden uit de regio komen ter plaatse om te blussen.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is er veel rookontwikkeling in de omgeving, waar ook een bos is. "Het gaat heel snel. We zijn flink aan het opschalen."

Om beter te kunnen blussen, zijn waterwagens en een zogenoemd watertransportsysteem onderweg naar de brand.

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