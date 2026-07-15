Inschrijving kavels bedrijventerrein Giessen geopend

De inschrijving voor kavels op bedrijventerrein SRBT Giessen is begonnen. Tot en met 18 september kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via een formulier op de website van het terrein.

Gevonden voor jou

Het bedrijventerrein SRBT Giessen heeft de inschrijving geopend voor de tweede fase. Dit terrein, gelegen in de gemeente Altena, biedt ruimte voor ondernemers die zich willen vestigen in deze regio. Geïnteresseerden hebben tot en met 18 september 2026 de tijd om zich in te schrijven.

De inschrijving verloopt via een formulier dat beschikbaar is op de website van SRBT Giessen. In deze fase komen verschillende kavels beschikbaar, waarvan de details op de website te vinden zijn. De organisatie hoopt hiermee nieuwe bedrijvigheid naar het terrein te trekken.

Ondernemers gezocht

Met de uitbreiding van het bedrijventerrein probeert de regio Altena ondernemers te stimuleren zich hier te vestigen. Het terrein biedt diverse mogelijkheden voor bedrijven in verschillende sectoren. Voor vragen over de inschrijving kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de verantwoordelijke organisatie.

Het bedrijventerrein SRBT Giessen ligt in Giessen en is speciaal ontwikkeld om bedrijven een moderne en goed bereikbare locatie te bieden. De inschrijfperiode loopt tot en met maandag 18 september.