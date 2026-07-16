Waarom er ineens zoveel grote bruine motten door je huis vliegen

Ze zijn groot, bruin en duiken ineens overal op in huis. Tegen het plafond, in de gang of fladderend door de woonkamer. Door de warme zomer zien we momenteel opvallend veel motten en nachtvlinders binnenshuis. Gelukkig zijn de meeste soorten volkomen onschuldig.

Dat er nu zoveel rondvliegen, is geen toeval. Tussen juni en augustus is het namelijk de piek van het mottenseizoen. Door de warmte komen de eitjes sneller uit en zijn de insecten extra actief. Tijdens warme dagen zetten we massaal ramen en deuren open om wat verkoeling binnen te laten. En daar maken motten maar al te graag gebruik van. Binnen gaan ze op zoek naar licht, een donkere schuilplek of voedsel. De soorten die je nu het vaakst tegenkomt zijn kleermotten, vruchtmotten en nachtvlinders, die ook wel huismoeders worden genoemd. Vooral die laatste zie je regelmatig tegen het plafond zitten. Motten voelen zich bovendien thuis op warme, donkere en vochtige plekken, zoals een zolder of kelder.