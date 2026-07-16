Waarom er ineens zoveel grote bruine motten door je huis vliegen
Ze zijn groot, bruin en duiken ineens overal op in huis. Tegen het plafond, in de gang of fladderend door de woonkamer. Door de warme zomer zien we momenteel opvallend veel motten en nachtvlinders binnenshuis. Gelukkig zijn de meeste soorten volkomen onschuldig.
Dat er nu zoveel rondvliegen, is geen toeval. Tussen juni en augustus is het namelijk de piek van het mottenseizoen. Door de warmte komen de eitjes sneller uit en zijn de insecten extra actief.
Tijdens warme dagen zetten we massaal ramen en deuren open om wat verkoeling binnen te laten. En daar maken motten maar al te graag gebruik van. Binnen gaan ze op zoek naar licht, een donkere schuilplek of voedsel.
De soorten die je nu het vaakst tegenkomt zijn kleermotten, vruchtmotten en nachtvlinders, die ook wel huismoeders worden genoemd. Vooral die laatste zie je regelmatig tegen het plafond zitten. Motten voelen zich bovendien thuis op warme, donkere en vochtige plekken, zoals een zolder of kelder.
Gaten in je kleding
De kleine goudkleurige kleermot eet je kleding niet zelf op, maar haar larven doen dat wel. Ze voeden zich met wol, zijde, bont en leer. Om gaten in je kleding te voorkomen, is het verstandig om ze te bestrijden.
Maar kun je er wel iets tegen doen? Niet heel veel, zegt een medewerkster van ProCuro Plaagdier Preventie in Alphen. Wel helpt het om een paar keer per week goed te stofzuigen. "Dan doorbreek je de cyclus als hij gaat ontstaan."
Daarnaast is het belangrijk om je huis schoon te houden. Horren voor ramen en deuren kunnen helpen, net als het goed afkitten van plinten en kieren. "Op die manier krijgen ze zo min mogelijk kans om binnen te komen."
Ventileren
Ook is het verstandig om voedsel goed af te sluiten en je huis regelmatig te ventileren. Heb je veel last van kleermotten? Dan is het advies om kleding op minimaal 60 graden te wassen.
Pas als het echt uit de hand loopt, komen mottenbestrijders in actie. Zij behandelen vaak naden en kieren waar motten zich kunnen verschuilen. Bewoners krijgen vooraf meestal een protocol met voorbereidingen. Gemiddeld duurt het ongeveer zes weken voordat zo'n mottenbehandeling is afgerond.