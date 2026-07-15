Inwonerspeiling veiligheid in Laarbeek

De gemeente Laarbeek heeft een peiling gehouden onder inwoners over veiligheid en een noodsteunpunt. Dit onderzoek is uitgevoerd via het inwonerspanel en stond ook open voor niet-panelleden.

Gevonden voor jou

De peiling richtte zich op wat inwoners belangrijk vinden voor een veilige buurt en hoe zij denken over de komst van een noodsteunpunt. De gemeente wil met dit onderzoek de leefbaarheid en veiligheid in Laarbeek verder verbeteren.

Voor een veilige omgeving zet Laarbeek zich dagelijks in. Ze zorgen onder meer voor goede straatverlichting, een schone buurt en het aanpakken van overlast. Daarnaast wordt gewerkt aan het vinden van een geschikte locatie voor een noodsteunpunt.

Resultaten van de peiling

De uitkomsten van het onderzoek laten zien wat inwoners belangrijk vinden op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Het rapport met alle resultaten is beschikbaar via de gemeentelijke website.

Inwoners van Laarbeek kunnen zich ook aanmelden voor het inwonerspanel. Via dit panel kunnen zij hun mening geven over diverse onderwerpen binnen de gemeente. Op de website van het panel staan de resultaten van eerdere onderzoeken.