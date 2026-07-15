Parkeren op deze middenberm? Eerst waarschuwing, straks een boete

Op de Leenderweg in Eindhoven zijn borden geplaatst om daarmee te voorkomen dat automobilisten hun auto op de middenberm parkeren. De afgelopen maanden zetten chauffeurs hun wagen regelmatig op deze strook, midden op de vernieuwde weg. Volgens de gemeente is dat onwenselijk en gevaarlijk.

De Leenderweg is een drukke toegangsweg in het zuiden van de stad. De weg wordt al ruim een half jaar onder handen genomen. Zo komt er meer groen, nieuw asfalt en een opknapbeurt van het riool. In de nieuwe opzet is er ook een middenberm gerealiseerd, waarop automobilisten vervolgens hun auto parkeerden, schrijft Studio040 .

Gevaarlijk

Kort na de oplevering bleek al snel dat automobilisten hun auto op de middenberm parkeerden. D66 vroeg daarom om opheldering. Het stadsbestuur geeft aan dat het geenszins de bedoeling is dat chauffeurs op de middenberm de auto parkeren. Wel geeft de gemeente aan dat dit verkeerde beeld mogelijk kan zijn ontstaan bij inwoners.

Volgens burgemeester en wethouders kan parkeren op de middenberm leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. De berm is aangelegd met het idee om hulpdiensten in noodsituaties meer ruimte te bieden. Ook denkt de gemeente dat automobilisten zo minder hard over de Leenderweg zullen rijden.

Boetes

Om ervoor te zorgen dat de middenberm vrijgehouden wordt, zijn er nu borden geplaatst met de tekst 'vrijhouden in verband met hulpdiensten'. De komende tijd gaan handhavers erop toezien of mensen de instructies ook opvolgen. Als dat niet zo is, krijgen ze een waarschuwing, maar nog geen boete. Als alle werkzaamheden op de Leenderweg klaar zijn, worden er wel boetes uitgekeerd.