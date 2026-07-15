Dertig jaar na Herculesramp: Frank van Deutekom blikt terug op de chaos

Journalist Frank van Deutekom was dertig jaar geleden een van de eerste verslaggevers die aanwezig was bij de Herculesramp. Later maakte hij er een documentaire over. "Ik denk ieder jaar opnieuw terug aan hoe vreselijk het was."

Op 15 juli 1996 stortte een Belgische C-130 Hercules neer op Vliegbasis Eindhoven. 34 mensen kwamen bij die Herculesramp om het leven. Frank was onderweg naar zijn ouders, toen hij op de radio hoorde dat er een vliegtuig was neergestort, vertelt hij woensdag in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. De verslaggever werkte toen voor Omroep Brabant en was in de buurt van de vliegbasis. Hij reed er meteen heen. Samen met een NOS-collega die hij daar tegen kwam, ging hij het militaire terrein op. "We waren een van de eersten in de ruimte waar normaal gesproken de communicatieafdeling zat. Later werd dat een steeds groter perscentrum. Daar hebben we gevolgd hoe de ramp zich ontwikkelde." Hectiek

Frank heeft het vliegtuig niet gezien, maar merkte vanuit het perscentrum dat het erg hectisch was op de militaire basis. "Het was onduidelijk wie de leiding had bij de hulpverlening. Het was op een militaire basis gebeurd, met een militair toestel en militaire slachtoffers, maar de civiele hulpdiensten waren ook ingeschakeld. Ook was het rampenplan in werking getreden, daarin stond dat de gemeente Eindhoven de leiding had. Dat zorgde voor veel gedoe."

Traumatische gebeurtenis

Gedurende de avond werd het steeds heftiger, volgens Frank. "In het begin was niet duidelijk dat er een heel fanfarekops in het vliegtuig zat. Ze dachten dat er alleen vier bemanningsleden in het toestel zaten." De brandweer focuste zich daarom op het blussen van de cockpit, waar de bemanningsleden zaten. "Na twintig à dertig minuten gingen ze het toestel in. Toen vonden ze het grote aantal slachtoffers, ze lagen als een kluwen in elkaar. Dat was voor de hulpverleners enorm traumatisch, zij wisten het niet." Miscommunicatie

Door miscommunicatie aan verschillende kanten zijn er veel fouten gemaakt. "Dat was het hele drama aan deze ramp. Voor de pers werd dat pas later duidelijk. Af en toe werd er een beetje informatie gegeven. Maar het duurde echt lang voordat we wisten dat er zoveel slachtoffers waren." Lange nasleep

Na de ramp volgde een lange nasleep. "Er leefde nog veel vragen. Daar ben ik nog lang mee bezig geweest. Ik ging naar herdenkingen in Italië en persconferenties in Brussel en ik volgde de onderzoeken. Samen met Colette van Nunen maakte ik een documentaire over de ramp." Frank denkt ieder jaar terug aan hoe vreselijk de ramp was en moet zijn geweest voor mensen in het toestel. "Het blijft bij je. Ik denk nog steeds na over hoe het heeft kunnen gebeuren. Als er anders was gehandeld, ook door de piloten, had het niet zo hoeven aflopen." Hier lees je alle verhalen over de Herculesramp.